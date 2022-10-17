Армения осталась без газа

Подача природного газа из России в Армению приостановлена из-за проведения плановых ремонтно-профилактических работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ-Закавказье". Как передает Day.Az, об этом сказано на сайте "Газпром Армения".

Ограничения будут действовать с 18 по 19 октября. "В указанный период газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов", - сообщили в компании.