Взрыв в Тбилиси
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В столице Грузии Тбилиси произошел взрыв.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, взрыв был зафиксирован на улице Лагидзе.

В результате инцидента пострадали 3 человека. Сообщается, что взрыв был произведен с помощью ручной гранаты.

К месту происшествия привлечены полиция и машины скорой помощи, проводится расследование.