https://news.day.az/world/1505574.html Взрыв в Тбилиси - есть раненые
Взрыв в Тбилиси - есть раненые
В столице Грузии Тбилиси произошел взрыв.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, взрыв был зафиксирован на улице Лагидзе.
В результате инцидента пострадали 3 человека. Сообщается, что взрыв был произведен с помощью ручной гранаты.
К месту происшествия привлечены полиция и машины скорой помощи, проводится расследование.
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