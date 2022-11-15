"Охота на ведьм" продолжается в Армении

Служба национальной безопасности Армении задержала гражданина, подозреваемого в госизмене, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что речь идет об одном из участников военных сборов Минобороны, проведенных в период с августа по ноябрь 2021 года.

Мужчина обвиняется в том, что в 2021 году через соцсети передавал иностранным спецслужбам данные о своем местоположении, позиции, о численности личного состава, участниках сборов, вооружении, другие секретные сведения.

Мужчина признался, что сам вышел на связь с иностранной разведкой, а за оказанную услугу получил обнаженные фотографии своего собеседника.

Подозреваемый задержан, следствие продолжается.