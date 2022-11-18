Ожесточенные столкновения в Иране

В городе Махабад в Южном Азербайджане начались столкновения между протестующими и репрессивными силами.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространил Telegram-канал Azad İran.

На них видно, что силы муллократического режима применяют слезоточивый газ. Кроме того, слышны выстрелы. Жители пытаются защищаться, используя для этого камни.