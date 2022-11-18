https://news.day.az/world/1512517.html Ожесточенные столкновения в Иране - ВИДЕО
Ожесточенные столкновения в Иране - ВИДЕО
В городе Махабад в Южном Азербайджане начались столкновения между протестующими и репрессивными силами.
Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространил Telegram-канал Azad İran.
На них видно, что силы муллократического режима применяют слезоточивый газ. Кроме того, слышны выстрелы. Жители пытаются защищаться, используя для этого камни.
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