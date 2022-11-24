https://news.day.az/world/1513863.html Тысячи людей в Бангладеш требуют отставки правительства - ВИДЕО
Тысячи людей в Бангладеш требуют отставки правительства - ВИДЕО
Члены Националистической партии Бангладеш (BNP) провели массовый марш в Дакке в знак протеста против недавнего убийства полицией студенческого лидера.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Партия проводит общенациональные митинги с сентября, требуя отставки нынешнего правительства и призывая к новым выборам.
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