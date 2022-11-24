Тысячи людей в Бангладеш требуют отставки правительства
Depozit faizini öncədən al!

Члены Националистической партии Бангладеш (BNP) провели массовый марш в Дакке в знак протеста против недавнего убийства полицией студенческого лидера. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Партия проводит общенациональные митинги с сентября, требуя отставки нынешнего правительства и призывая к новым выборам.