В иранском Реште протестующие сожгли штаб сил "Басидж"
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Жители иранской провинции Гилян, доведенные притеснением режима мулл, вышли на улицы.

Как сообщает Telegram-канал Azad İran, инцидент произошел в квартале Шагачи города Решт.

Разгневанные демонстранты сожгли штаб военизированной радикальной группировки "Басидж", отличающейся особой жестокостью при подавлении протестных акций.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.