https://news.day.az/world/1513898.html В иранском Реште протестующие сожгли штаб сил "Басидж" - ВИДЕО
В иранском Реште протестующие сожгли штаб сил "Басидж" - ВИДЕО
Жители иранской провинции Гилян, доведенные притеснением режима мулл, вышли на улицы.
Как сообщает Telegram-канал Azad İran, инцидент произошел в квартале Шагачи города Решт.
Разгневанные демонстранты сожгли штаб военизированной радикальной группировки "Басидж", отличающейся особой жестокостью при подавлении протестных акций.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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