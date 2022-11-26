Си Цзиньпин придает большое значение отношениям с КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин придает большое значение развитию двусторонних отношений с КНДР. Как в субботу сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, об этом он заявил в ответном письме лидеру КНДР Ким Чен Ыну, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Председатель КНР 22 ноября направил ответ на поздравления с переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая. По словам Си Цзиньпина, поздравительная телеграмма свидетельствует о том, что в Пхеньяне стремятся к развитию двусторонних дружеских отношений с Китаем и его руководством. "Я придаю большое значение отношениям между КНР и КНДР", - сказано в письме китайского лидера.

"Благодаря нескольким встречам мы с вами установили важное взаимопонимание и достигли прогресса в отношениях КНР и КНДР", - сказал председатель КНР в письме Ким Чен Ыну. По его словам, лидеры двух стран способствовали поиску политического решения проблем Корейского полуострова, защите интересов народов двух стран, социалистических свершений, сохранению мира и стабильности в регионе и на планете.

По словам председателя КНР, "сейчас в мире происходят беспрецедентные, эпохальные и исторические изменения" и в этих условиях он намерен поощрять развитие двусторонних связей с Пхеньяном, способствовать поддержанию международного мира и стабильности.