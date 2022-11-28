Защитить акул

Защита будет распространена на примерно 50 видов акул - их вылавливают из-за плавников, из которых готовят супы в Азии. Такое историческое решение приняли представители 180 стран, собравшиеся в Панаме на 19-ой конференции Конвенции по международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, предложение по регулированию промысла и торговли этими видами акул вызвало наибольшее обсуждение на форуме. Оно было принято на пленарном заседании консенсусом.