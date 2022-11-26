Люди пропали без вести после оползня в Италии

Как минимум 13 человек, включая новорожденного ребенка, числятся пропавшими без вести в результате оползня, спровоцированного наводнением на острове Искья. Об этом в субботу сообщило агентство ANSA со ссылкой на данные полиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Спасательные службы ведут поиски. В субботу итальянские власти объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за сильных дождей и гроз в четырех областях: Кампании, Молизе, Лацио и на Сицилии, еще в 11 регионах введен желтый уровень.