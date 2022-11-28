Пассажир упал за борт круизного лайнера, провел 15 часов в океане и выжил

28-летний мужчина упал за борт круизного лайнера в США и провел в водах Мексиканского залива 15 часов, прежде чем был спасен береговой охраной. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru об этом сообщает New York Post.

Пропажу пассажира Carnival Valor заметила его сестра. Они вместе выпивали в одном из баров судна вечером в среду, 23 ноября. Около 23:00 мужчина отлучился в туалет и не вернулся. По каким-то причинам родственница пропавшего сообщила о его исчезновении только в середине следующего дня.

После этого судно взяло обратный курс на Новый Орлеан, а спасатели начали поиски мужчины в океане. Его удалось обнаружить и поднять на борт вертолета береговой охраны у побережья штата Луизиана в 20:30 в четверг, 24 ноября. Сотрудники специальных служб назвали чудом то, что мужчина выжил.