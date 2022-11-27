Жесткое ДТП на Сахалине

Две женщины пострадали в ДТП в Южно-Сахалинске. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на перекрестке столкнулись два легковых автомобиля Toyota и Mercedes.

Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, что Mercedes на большой скорости вылетел на перекресток, столкнулся с Toyota, а затем врезался в ограждение у обочины.

Известно, что пострадали пассажирка Toyota и водитель Mercedes. Обеих женщин госпитализировали. Одна из пострадавших оказалась заблокирована в машине. Чтобы вытащить водителя Mercedes, спасателям пришлось спилить металлический столб, который мешал открытию двери.