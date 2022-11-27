Новые кадры из острова Ява, растёт число жертв

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 5,1 в Индонезии достигло 318. Землетрясение буквально потрясло главный индонезийский остров Ява.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее поступала информация о 310 жертвах. По данным службы, с тех пор были обнаружены тела еще восьми погибших, 14 человек числятся пропавшими без вести.

Как отмечает агентство, более 7,7 тыс. человек получили ранения, свыше 73 тыс. все еще не могут вернуться в свои жилища из-за последствий стихийного бедствия.