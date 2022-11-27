Турецкий оборонпром за последние 20 лет добился огромных успехов - премьер Пакистана
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф призвал к углублению сотрудничества между Исламабадом и Анкарой, в том числе в сфере оборонной промышленности.
Об этом Шахбаз Шариф заявил в рамках своего визита в Турцию, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
По его словам, турецкая оборонная промышленность за последние 20 лет под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана добилась огромных успехов, преодолев все препятствия и трудности.
Шариф отметил, что отношения между Турцией и Пакистаном являются образцовыми.
Премьер Пакистана призвал к углублению сотрудничества между Анкарой и Исламабадом посредством совместных исследований и разработок.
Шариф напомнил, что Пакистан является наиболее крупным импортером турецкой оборонной промышленности.
"Сотрудничество между двумя странами в строительстве корветов MİLGEM это не только уникальная возможность для Пакистана улучшить потенциал своего военно-морского флота. Это поворотный момент, который укрепит братские связи между двумя странами и их военно-морскими силами", - сказал Шариф.
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