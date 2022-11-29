Массовое отравление в Японии

Младшеклассников доставили в больницу из школы Хонан в японском городе Тоёнака префектуры Осака после сообщений о подозрительном неприятном запахе в здании, сообщает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации канала, сообщение о подозрительном запахе в школе поступило в экстренные службы города около 9 утра по местному времени (4:00 по бакинскому).

Предварительно сообщается, что госпитализированы 20 детей, которые пожаловались на плохое самочувствие. Телеканал сообщает, что врачи не выявили у пациентов тяжелых симптомов.

Обстоятельства происшествия уточняются.