Трогательное воссоединение обезьяны с детенышем

Трогательную встречу шимпанзе со своим детенышем показал зоопарк Канзаса.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, у обезьяны были сложные роды и ее вынуждено разлучили с малышом. Он провел несколько дней под наблюдением ветеринаров.

На кадры попало их воссоединение после разлуки. Сотрудников зоопарка до слез растрогала такая встреча.