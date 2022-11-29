https://news.day.az/world/1515364.html Трогательное воссоединение обезьяны с детенышем - ВИДЕО
Трогательное воссоединение обезьяны с детенышем - ВИДЕО
Трогательную встречу шимпанзе со своим детенышем показал зоопарк Канзаса.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, у обезьяны были сложные роды и ее вынуждено разлучили с малышом. Он провел несколько дней под наблюдением ветеринаров.
На кадры попало их воссоединение после разлуки. Сотрудников зоопарка до слез растрогала такая встреча.
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