Фирменный грузовик Coca-Cola загорелся на ходу в Бухаресте

Грузовой автомобиль Coca-Cola загорелся во время движения в столице Румынии Бухаресте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, инцидент произошел на одной из узких улиц города. Отмечается, что водитель заметил, что загорелся прицеп с грузом и сумел отцепить его от тягача. После этого машина отъехала на безопасное расстояние.

Приехавшие на вызов пожарные потушили объятый пламенем прицеп. О том, какой ущерб нанес пожар компании, не сообщается.