Крокодил загрыз годовалого ребенка на глазах у отца в Малайзии

В Малайзии семейная рыбалка закончилась трагедией из-за крокодила. Кадры с места опубликовали в соцсетях местные жители.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, мужчина стоял на берегу и привязывал каноэ. В лодке в это время находился его годовалый сын.

К семье подплыл трехметровый крокодил. Он выхватил ребенка из каноэ и утащил на дно. Отец тут же бросился на помощь сыну.

Однако спасти мальчика рыбак не смог - рептилия уже успела загрызть ребенка. Кроме того, крокодил сильно повредил голову мужчине. Помощь ему оказали местные жители.

После трагедии отец еще долго сидел на берегу и плакал. Крокодил несколько раз всплыл с телом ребенка в зубах, после чего скрылся. Труп ребенка не удалось найти до сих пор.