Колумбия возвращается к обязательному ношению масок

Министерство здравоохранения Колумбии объявило, что с учетом роста числа случаев заболевания COVID-19 страна возвращается к обязательному ношению масок.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, министр здравоохранения Каролина Корчо отметила, что обязательное ношение масок вводится для лиц старше двух лет и касается как закрытых помещений, так и открытых пространств. Ранее маски в Колумбии использовались только в медицинских центрах.

По данным Министерства здравоохранения, на прошлой неделе в Колумбии было зарегистрировано 2112 случаев заболевания COVID-19, тогда как в начале месяца еженедельно выявлялось от 600 до 700 случаев.