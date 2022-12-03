https://news.day.az/world/1516409.html Колумбия возвращается к обязательному ношению масок
Колумбия возвращается к обязательному ношению масок
Министерство здравоохранения Колумбии объявило, что с учетом роста числа случаев заболевания COVID-19 страна возвращается к обязательному ношению масок.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, министр здравоохранения Каролина Корчо отметила, что обязательное ношение масок вводится для лиц старше двух лет и касается как закрытых помещений, так и открытых пространств. Ранее маски в Колумбии использовались только в медицинских центрах.
По данным Министерства здравоохранения, на прошлой неделе в Колумбии было зарегистрировано 2112 случаев заболевания COVID-19, тогда как в начале месяца еженедельно выявлялось от 600 до 700 случаев.
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