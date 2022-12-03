В Греции активисты устроили протест рядом с поездом, перевозившим военную технику США - ВИДЕО
Поезд с военной техникой, принадлежащей Соединенным Штатам, сошел с рельсов возле порта Александруполис в Греции, рядом с местом аварии активисты начали протесты. Об этом сообщает портал 902.gr Компартии Греции (КПГ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Авария произошла утром 2 декабря.
"Поезд сошел с рельсов сразу за городским портом, в районе Французского вокзала. На место происшествия прибыли краны и другая техника...", - уточняется в сообщении.
Поясняется, что поезд вез танки и бронемашины, погруженные для американских военных. Военная техника доставлялась к границе Североатлантического альянса.
Данный инцидент вызвал беспокойство у жителей района, регулярно наблюдающих перемещение военной техники.
Ряд членов КПГ и Коммунистической молодежи Греции организовал символическую акцию протеста на месте происшествия.
"Пусть убираются военные базы и американцы", - скандировали участники акции.
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