Спецслужбы Турции нейтрализовали особо опасную террористку

Национальная разведывательная организация (MİT) Турции провела очередную успешную операцию против террористов YPG (сирийское крыло PKK), передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По данным источников в структурах безопасности Турции в Анкаре, на севере Сирии ликвидирована особо опасная террористка Сихам Мислих под позывным "Мизгин Кобани", считавшаяся в рядах YPG/PKK одной из "ответственных" по сирийскому району Айн Иса.

Она принимала активное участие в организации нападений на позиции турецких военных в зоне операции "Источник мира", участвовала в актах саботажа.