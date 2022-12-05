https://news.day.az/world/1516838.html Спецслужбы Турции нейтрализовали особо опасную террористку
Спецслужбы Турции нейтрализовали особо опасную террористку
Национальная разведывательная организация (MİT) Турции провела очередную успешную операцию против террористов YPG (сирийское крыло PKK), передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
По данным источников в структурах безопасности Турции в Анкаре, на севере Сирии ликвидирована особо опасная террористка Сихам Мислих под позывным "Мизгин Кобани", считавшаяся в рядах YPG/PKK одной из "ответственных" по сирийскому району Айн Иса.
Она принимала активное участие в организации нападений на позиции турецких военных в зоне операции "Источник мира", участвовала в актах саботажа.
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