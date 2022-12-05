Финляндия внесла в парламент законопроект о вступлении в НАТО

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что правительство страны внесло в парламент законопроект о вступлении в НАТО. Об этом он сообщил журналистам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство только что передало парламенту законопроект о вступлении в НАТО. Мы сделали еще один шаг в сторону присоединения к альянсу", - сказал он.

Ранее сообщалось, что основным фактором, который побудил Финляндию подать заявку в Североатлантический альянс, оказались ядерные угрозы со стороны России после начала спецоперации, объяснил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

По его словам, с момента объявления СВО реальная ситуация с безопасностью в Европе поменялась.

Финляндия, а также Швеция в мае подали заявление на членство в НАТО. Данное решение не поддержали пока только Венгрия и Турция. Турция проводила переговоры с Финляндией и Швецией по вопросу вступления стран в альянс.