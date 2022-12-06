Gucci проведет показ круизной коллекции 2024 года в Южной Корее

Показ итальянского бренда Gucci пройдет в Южной Корее 15 мая. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Во вторник, 6 декабря, модный дом объявил, что проведет свой показ круизной коллекции 2024 года в Южной Корее. Точное место проведения будет объявлено позднее. Шоу будет проведено в честь 25-летия Gucci в Южной Корее. В 1998 году бренд открыл первый флагман в Сеуле.

В прошлом месяце Gucci пришлось отменить повторное шоу в Сеуле после давки в городе на Хэллоуин, в результате которой погибло более 150 человек и десятки получили ранения. После отмены шоу Gucci заявил, что пожертвует деньги на восстановление и сохранение дворца Кенбоккун.

Именно эта сеульская достопримечательность, построенная в 1395 году, была выбрана местом проведения шоу Gucci под названием Cosmogonie. Это должен был быть повторный показ коллекции, представленной в мае прошлого года в Апулии.