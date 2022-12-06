Австрия выступила против присоединения Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне

Австрия выступает против включения Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону, сначала необходимо прояснить связанные с нелегальной миграцией вопросы безопасности. Об этом заявил во вторник канцлер Австрии Карл Нехаммер на полях саммита ЕС - Западные Балканы в Тиране, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На данный момент Австрия не согласна на расширение [Шенгенской зоны с включением в нее] Болгарии и Румынии. <...> У нас в Австрии 75 тыс. незарегистрированных нелегальных мигрантов, то есть они пересекли внешние границы Евросоюза и оказались в стране, не имеющей выхода к морю. Сначала нужно прояснить этот вопрос безопасности", - сказал канцлер.

По словам Нехаммера, речь идет о безопасности всего Европейского союза. Его выступление транслировалось на сайте Совета ЕС.

Еврокомиссия (ЕК) объявила 16 ноября о готовности Болгарии, Румынии и Хорватии присоединиться к Шенгенской зоне и рекомендовала Совету ЕС утвердить это решение. В заявлении ЕК отмечалось, что действия этих стран "способствовали укреплению безопасности Шенгена, в частности в период пандемии COVID-19".

Ранее о готовности заблокировать вступление Болгарии в Шенгенскую зону заявили власти Нидерландов. Они связали это с опасениями относительно надежности охраны границ.