В Китае люди на морозе часами стоят в очередях за ПЦР-тестами

Из-под контроля вышла эпидемия коронавируса в Китае. Из поднебесной сегодня приходят вот такие кадры, на которых тысячи человек в морозы часами выстаивают огромные очереди, чтобы сдать ПЦР-тесты.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, без ПЦР-теста в Китае сейчас невозможно даже выйти на работу. Каждый день в стране фиксируют больше 30 тысяч новых заболевших, это самая мощная волна эпидемии в стране.

Несмотря на это, несколько дней назад власти пошли на послабления и отменили режим самой жесткой изоляции - сделать это пришлось после волны массовых протестов по всей стране.