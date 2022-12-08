В латвийский парламент приняли на работу ведьму. Об этом сообщает местный портал NRA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации журналистов, известную в Латвии колдунью Саниту Петере взяла себе в помощники депутат сейма Наталья Марченко-Йодко. Отмечается, что "целительница" помогает депутату "разобраться в социальных вопросах, в которых она сильна".

"Ведьма не может быть в сейме? Я считаю, что мы очень важны и полезны в политике", - цитирует издание. По словам Петере, в Латвии "многие ведьмы близки к политике".