https://news.day.az/world/1517559.html В Италии бедные стали чаще совершать кражи в супермаркетах
В Италии бедные стали чаще совершать кражи в супермаркетах
В Италии малообеспеченные граждане стали чаще совершать кражи в супермаркетах, сообщает агентство Agenzia Nova, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"О мелких кражах там практически никогда не заявляют в полицию, и поэтому они не включаются в статистику. О них можно узнать только от самих сотрудников магазинов", - говорится в сообщении.
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