В Италии бедные стали чаще совершать кражи в супермаркетах

В Италии малообеспеченные граждане стали чаще совершать кражи в супермаркетах, сообщает агентство Agenzia Nova, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"О мелких кражах там практически никогда не заявляют в полицию, и поэтому они не включаются в статистику. О них можно узнать только от самих сотрудников магазинов", - говорится в сообщении.