Задержан президент Перу

Первый вице-президент Перу Дина Болуарте приняла присягу в качестве главы государства. Ранее депутаты Конгресса объявили импичмент президенту Педро Кастильо который, в свою очередь, объявил о роспуске парламента, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Cообщается, что депутаты высказались за импичмент Кастильо из-за его "неспособности" исполнять обязанности главы государства.

В обосновании предложения об импичменте говорится, что в действиях президента были "признаки коррупции". Военные и полиция поддержали Конгресс.

По данным местных СМИ Кастильо задержан.