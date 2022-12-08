Меган Маркл показала лицо без макияжа в документальном фильме Netflix. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru соответствующие кадры публикует Mirror.

В четверг, 8 декабря, на Netflix вышли первые три серии документального фильма "Гарри и Меган". В один из эпизодов вошли кадры из видеодневников принца Гарри и Меган Маркл. Герцогиня Сассекская, в частности, снимала себя на камеру, пока находилась в их резиденции на острове Ванкувер в Канаде. В кадре она предстала без макияжа и с замотанными в полотенце волосами, из одежды на ней были атласная рубашка и джинсы.