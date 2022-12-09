Мощное извержение вулкана Стромболи в Италии
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Мощное извержение вулкана Стромболи произошло на одноименном острове на юге Италии. Очевидцы публикуют кадры стихийного бедствия в соцсетях.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Извержение вулкана вызвало цунами, со слов жителей острова, на побережье волны достигали до 1,5 м в высоту.