https://news.day.az/world/1517918.html Мощное извержение вулкана Стромболи в Италии - ВИДЕО
Мощное извержение вулкана Стромболи в Италии - ВИДЕО
Мощное извержение вулкана Стромболи произошло на одноименном острове на юге Италии. Очевидцы публикуют кадры стихийного бедствия в соцсетях.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Извержение вулкана вызвало цунами, со слов жителей острова, на побережье волны достигали до 1,5 м в высоту.
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