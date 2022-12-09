В Британии готовится указ о лишении титулов Гарри и Меган

Депутат британского парламента от Консервативной партии Боб Сили готовит указ, который позволит Тайному совету Великобритании лишить герцогских титулов принца Гарри и Меган Маркл после выхода первых трех серий их документального сериала, в которых они совершили нападки на королевскую семью и британцев, обвинив их в расизме. Об этом он рассказал Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если этот парень настолько ненавидит королевскую семью, почему он выступает и использует свои титулы?" - сказал Боб Сили.

Он сказал, что принц Гарри и Меган Маркл пользуются королевскими титулами, когда это для них выгодно.

Боб Сил отметил, что сын короля Карла III и его супруга монетизируют свои титулы, осуществляя "агрессивные" и "невероятные" атаки на королевскую семью и Великобританию.

Депутат добавил, что ни на секунду не допускает мысли, что в королевской семье распространен расизм.

В первых трех сериях документального фильма герцоги заявили, что в королевской семье существует "подсознательное предубеждение" против темнокожих, назвали Британское содружество "Империей 2.0", сообщив, что колониальное прошлое страны до сих пор не изжито. Кроме того, Меган Маркл пожаловалась, что в США с ней не обращались как с темнокожей, а в Великобритании это оказалось существенной проблемой.

Для того чтобы лишить Гарри и Меган их титулов, может быть использована поправка к закону от 1917 года, когда королевская семья получила возможность совершать такие действия в отношении тех ее членов, которые поддержали Германию во время Первой мировой войны.