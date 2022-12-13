Активистки облили кремом от прыщей картину на выставке в Петербурге

Активистки движения против косметики облили кремом от прыщей картину на выставке "Найти Бэнкси" в лофт-пространстве "ЦЕХ" выставочного зала "Севкабель Порт" в Санкт-Петербурге, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах девушки выплескивают содержимое двух банок на произведение искусства, скандируя: "Стоп, косметика!". Моментально появляются несколько охранников, но, кроме сигналов по рации, никаких действий не предпринимают.

Активистки же заученно декламируют, что людям "не нужны идеалы красоты, за которыми они гоняются", и "все изъяны - уникальность, за которую вас будут любить".

"Примите себя такими, какие вы есть, и не используйте косметику: она делает вас только хуже", - заверяют девушки.