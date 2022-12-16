Последние слова 23-летнего мужчины, казненного в Иране

"Не плачьте на моей могиле. Не читайте Коран и намаз. Поставьте веселую музыку и веселитесь". Последние слова 23-летнего Меджиреза Рахнаварда казненного 11 или 12 декабря в Мешхеде были выложены госсми Ирана, но произвели явно не тот эффект, на который рассчитывали медиаменеджеры Исламской Республики.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

После того, как слова из видео получили в соцсетях название "завещания настоящего шахида", несколько заметных священнослужителей выступили с критикой Хаменеи и сложившегося в Иране положения вещей.

Также заметный эффект по начавшейся новой мобилизации протестной активности в Иране, оказал выход под залог 16-летней Сони Шарифи (на фото). Её обвиняли в "войне против бога" и задержали месяц назад. В городе Аднан население сплотилось, требуя свободы для Сони, и несмотря на грозившую ей смертную казнь или пожизненное заключение, местные жители добились возвращения Сони домой под залог вчера вечером.