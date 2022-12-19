Первый президент Армении Левон Тер-Петросян госпитализирован.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, он госпитализирован в клинику "Best Life".

Пресс-секретарь Тер-Петросяна Арман Мусинян сообщил, что экс-президент госпитализирован в кардиологический центр и проходит там плановое медицинское обследование.