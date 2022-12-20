На Ставрополье обнаружили более тысячи мертвых журавлей

На Ставрополье снова массово гибнут серые журавли. На этот раз около тысячи тушек обнаружили на одном из озер в Петровском округе. Множество особей лежит и в окрестностях водоема, в том числе на полях.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, предыдущий эпизод случился в ноябре, тогда в нескольких километрах от этого же озера погибли более 800 пернатых и несколько зайцев.

Эксперты следственного комитета выяснили, что их убил яд, которым местные фермеры травили полевых грызунов.