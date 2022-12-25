В Армении задержали россиянина по подозрению в убийстве

Гражданин России задержан в Гюмри по подозрению в убийстве соотечественницы. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) Армении.

"24 декабря в 08:00 была получена информация об убийстве на улице Манушяна в Гюмри. В результате проведенных неотложных мероприятий была установлена личность подозреваемого, предположительно совершившего преступление, гражданина РФ 2002 года рождения", - указали в ведомстве.

По его данным, между мужчиной и проживавшей вместе с ним его подругой - гражданкой России 1985 года рождения - возникла ссора, во время которой мужчина нанес ей телесные повреждения, несовместимые с жизнью, после чего скрылся с места происшествия. "Благодаря оперативно-разыскным мероприятиям подозреваемый в убийстве 37-летней россиянки задержан", - проинформировали в СК.

В ведомстве добавили, что подозреваемый допрошен, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".