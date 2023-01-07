Автомобиль провалился в яму с горячей водой в Саратове

В Саратове легковой автомобиль провалился в яму с горячей водой, которая появилась в результате повреждения трубопровода системы теплоснабжения. Об этом сообщила мэр города Лада Мокроусова в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В результате коммунальной аварии на дороге образовалась яма, заполненная горячей водой. В нее попал легковой автомобиль, в котором находились двое взрослых и ребенок. К счастью, они не пострадали. Движение по улице им. Академика Антонова временно приостановлено", - рассказала Мокроусова.

Также из-за повреждения трубопровода ожоги получил пешеход, мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

"Поручила исполняющему обязанности заместителя главы по социальной сфере Максиму Михайловскому выехать в стационар, выяснить какая ещё помощь необходима пострадавшему. В настоящее время подача теплоносителя в дома восстановлена", - написала мэр. Контроль над ликвидацией ЧП поручили главе администрации Ленинского района Дмитрию Чубукову.