https://news.day.az/world/1526494.html В Тюмени взорвалось здание автосервиса - ВИДЕО
В Тюмени взорвалось здание автосервиса - ВИДЕО
В Тюмени мощный взрыв прогремел в здании автосервиса. Строение было практически полностью разрушено, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили возгорание на площади в два квадратных метра.
Информации о погибших и пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
По предварительным данным, взрыв мог прогреметь из-за разгерметизации газобаллонного оборудования в одном из автомобилей, который находился в помещении автосервиса.
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