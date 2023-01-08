В Тюмени взорвалось здание автосервиса

В Тюмени мощный взрыв прогремел в здании автосервиса. Строение было практически полностью разрушено, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили возгорание на площади в два квадратных метра.

Информации о погибших и пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

По предварительным данным, взрыв мог прогреметь из-за разгерметизации газобаллонного оборудования в одном из автомобилей, который находился в помещении автосервиса.