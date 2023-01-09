Посла Ирана вызвали в МИД Австрии

Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг сообщил в понедельник о вызове посла Ирана в связи с сообщениями о казни властями исламской республики участников протестов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я решительно осуждаю казнь Мохаммада Мехди Карами и Сейеда Мохаммада Хосейни, арестованных в связи с протестами в Иране. Сегодня был вызван иранский посол. Австрия категорически против смертной казни при любых обстоятельствах и решительно выступает за ее отмену по всему миру", - написал министр в Twitter.

7 января, как сообщало иранское агентство ISNA, был приведен в исполнение смертный приговор в отношении двух человек, признанных виновными в убийстве в ходе беспорядков бойца исламского народного ополчения "Басидж". По сообщению агентства, "Мохаммад Мехди Карами и Сейед Мохаммад Хосейни, главные участники преступления, приведшего к мученической гибели Сейеда Рухоллы Аджамияна, были повешены".

Волнения в Иране начались 16 сентября после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини избили полицейские. 7 октября Иранская организация судебной медицины опубликовала официальное заключение о причинах смерти девушки, в котором указывалось, что ей не были нанесены травмы.

По сведениям саудовской газеты Asharq Al-Awsat, митингами и шествиями за несколько месяцев были охвачены 157 иранских городов и населенных пунктов. Их участники призывали к демократическим переменам, осуждали репрессии со стороны властей и требовали освобождения арестованных.