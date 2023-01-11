В Армении в домах дашнаков проводятся массовые обыски

В Армении правоохранители проводят обыски в домах представителей партии АРФ "Дашнакцутюн".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила депутат от фракции "Айастан" Кристине Варданян.

"С раннего утра в Араратской области и Ереване проводятся обыски в домах ряда членов АРФД. На данный момент нет никакой информации о задержанных, но, по нашей оценке, это очередные незаконные действия, имеющие политические цели", - отметила она.

Варданян добавила, что некоторые депутаты фракции направляются в Араратскую область.

В свою очередь адвокат активиста от АРФД Герасима Варданяна - Беник Галстян - отметил, что в доме его клиента в Арташате также проходит обыск.

"Его также вызвали на допрос. Для нас непонятно, в рамках какого дела его вызывают", - сказал Галстян.

Отметим, что Герасим Варданян был освобожден под залог. Он обвиняется в организации массовых беспорядков во время событий в ночь на 10 ноября 2020 года, когда в здание правительства и парламента Армении ворвались группы граждан, протестуя против подписания трехстороннего заявления по Карабаху. Активисту инкриминируют также препятствование работе журналиста. Он был тогда задержан, но в скором времени его отпустили. А арестовали Варданяна сразу после начала акций протеста в Ереване в мае 2022 года.

