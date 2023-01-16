Автомобиль протаранил продуктовый магазин в России

Водитель на Chevrolet на полном ходу протаранил продуктовую лавку в микрорайоне Недостоево в Рязани. На момент ЧП в магазине находились только два сотрудника.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, как следует из видео, опубликованном в паблике Rzn_Life, мужчина и женщина, которые оказались в лавке, когда автомобиль протаранил стену, стояли за прилавками, что, вероятно, спасло их от госпитализации.

По предварительным данным, серьезных травм никто не получил. С виновником аварии работали правоохранительные органы.