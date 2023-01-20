Массовое ДТП в Сочи

В Сочи сразу несколько автомобилей попали в массовое ДТП. Авария произошла в Адлерском районе, сообщает Telegram-канал "Кубанские новости".

Отмечается, что на дороге столкнулись девять транспортных средств, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В соцсетях сообщают об одном погибшем в результате ДТП, однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.