Турция продемонстрировала миру возможности в метростроении

Проектом линии метро Кягытхане-Стамбульский аэропорт Турция доказала всему миру свою силу и возможности в сфере метростроения. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на церемонии открытия 34-километровой линии метро Кягытхане-Стамбульский аэропорт в воскресенье, 22 января, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

Глава государства отметил, что новая линия метро, включающая восемь станций, позволит преодолеть расстояние от района Кягытхане до Стамбульского аэропорта до 24 минуты.

Открытие новой линии метро, пропускная способность которой составит 800 тыс. пассажиров в сутки, является историческим событием для Стамбула, сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что реализация проекта - результат блестящего успеха турецких инженеров, которые использовали в строительстве отечественные материалы.

Эрдоган напомнил, что турецкая телерадиовещательная компания TRT подготовила по новой линии метро документальный фильм, который можно увидеть на экранах уже вечером в воскресенье.

Турецкий лидер напомнил, что на данный момент продолжается строительство линий метро от Стамбульского аэропорта до района Халкалы, а также нескольких других линий метрополитенов на территории мегаполиса.

Когда реализация всех этих проектов завершится, общая протяженность ж/д систем Стамбула превысит 380 км, отметил Эрдоган.

Стамбул занимает первое место в мире среди городов, где реализуется наибольшее число проектов по строительству ж/д линий, сказал президент.

Проезд по линии метро Кягытхане-Стамбульский аэропорт в течение месяца будет бесплатным, добавил Эрдоган.