Евросоюз планирует провести форум по Украине

Глава делегации Евросоюза в Турции Николаус Мейер-Ландрут сообщил в понедельник о планах организации провести 22 февраля в Стамбуле большой форум по Украине, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Мейера-Ландрута, на это мероприятие планируется пригласить представителя украинского правительства.

Относительно других участников, а также уровня представительства Турции дипломат информации не предоставил, сказав, что у него еще нет таких данных.