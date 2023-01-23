https://news.day.az/world/1531020.html Евросоюз планирует провести форум по Украине - в Стамбуле
Евросоюз планирует провести форум по Украине - в Стамбуле
Глава делегации Евросоюза в Турции Николаус Мейер-Ландрут сообщил в понедельник о планах организации провести 22 февраля в Стамбуле большой форум по Украине, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
По словам Мейера-Ландрута, на это мероприятие планируется пригласить представителя украинского правительства.
Относительно других участников, а также уровня представительства Турции дипломат информации не предоставил, сказав, что у него еще нет таких данных.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре