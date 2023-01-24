Сотни человек в трех странах умерли из-за бракованного сиропа от кашля

Почти 300 человек из трех стран умерли от бракованного сиропа от кашля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщается в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, большинство из погибших - дети до пяти лет.

"За последние четыре месяца страны сообщили о нескольких случаях продажи безрецептурных сиропов от кашля для детей с подтвержденным или предполагаемым загрязнением - высоким содержанием диэтиленгликоля (DEG) и этиленгликоля (EG)", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что эти соединения представляют собой токсичные химические вещества, используемые в качестве промышленных растворителей и антифризов, которые могут быть смертельными для человека даже в небольших количествах.

ВОЗ призвала принять немедленные и скоординированные меры ключевые заинтересованные стороны, вовлеченные в цепочку поставок медицинских товаров.

27 декабря в Узбекистане 18 детей скончались после приема лекарственного препарата "Док-1 Макс". Умершие дети до поступления на стационарное лечение принимали этот препарат дома в течение 2-7 дней 3-4 раза в день, что превышает стандартную дозу препарата для детей. Родители давали препарат своим детям без рецепта врача. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.