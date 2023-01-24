США расширили санкции в отношении Ирана

Министерство финансов США расширило санкционный список в отношении Ирана, в него внесены десять физических лиц. Соответствующий документ опубликован на сайте Минфина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн рассказал, что главы МИД стран Евросоюза обсуждают четвертый пакет санкций против Ирана. В санкционный список могут быть включены более 50 физических и несколько юридических лиц, в частности в черном списке окажутся члены элитных частей Вооруженных сил Ирана - Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, комментируя утверждение ЕП соответствующей резолюции, заявил, что в Европе чувства превалируют над разумом. В парламенте Ирана, в свою очередь, пригрозили ЕС подготовкой закона о признании террористическими армий стран - членов альянса.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Соединенные Штаты продолжат оказывать экономическое давление на Иран в связи с беспилотниками, которые страна может поставлять России для применения в специальной военной операции на Украине.