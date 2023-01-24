В ходе торгов 24 января стоимость биткоина поднялась выше 23 тысяч долларов за монету, прибавив за день около 1,5 процента. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи CoinGecko, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Самая популярная криптовалюта в верхней точке достигала 23,165 тысячи долларов за монету, приблизившись к отметке, достигнутой в ходе торгов 21 января впервые с конца августа 2022 года. Тогда после длительного падения цена биткоина подскочила более чем на 10 процентов за день и составляла на максимуме 23,3 тысячи долларов за монету. С начала 2023 года доля данной криптовалюты на рынке увеличилась на 5,6 процента - с 38,4 процента до 40,6 процента.

Параллельно с биткоином в цене растут и другие ведущие криптовалюты: так, курс Ethereum поднялся за прошедшие 24 часа на 0,3 процента, превысив 1,63 тысячи долларов за монету. В то же время альткоин BNB, поддерживающий экосистему Binance Chain, вырос на 4,9 процента, достигнув в верхней точке 320 долларов, стоимость Cardano увеличилась на 1,3 процента до 0,38 доллара за монету.

Ведущие криптовалюты дорожают вопреки заявлению крупной криптобиржи Genesis о банкротстве, в то время как после краха FTX биткоин обвалился на 23 процента, опустившись до 15,8 тысячи долларов. Genesis предсказали банкротство еще в ноябре прошлого года. Проблемы с ликвидностью у компании начались после банкротства FTX.