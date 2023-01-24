«Талибан» обсудил с ЮНЕСКО восстановление исторических памятников

Заместитель министра культуры и информации во временном правительстве Афганистана, представитель движения "Талибан" Мавлави Атикулла Азизи провел переговоры с представителем ЮНЕСКО в Кабуле Бренданом Кассаром. Как сообщает ТАСС, стороны обсудили восстановление культурно-исторических памятников страны, передает Day.Az.

Азизи заявил, что его беспокоит состояние исторических памятников, некоторые из которых находятся на грани разрушения. Так, по его словам, в опасности Джамский минарет, построенный в XII веке и включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, он заявил о необходимости восстановления ряда мавзолеев, остатков крепости Бост в провинции Гильменд и других древних построек.

Сейчас, уточнил Азизи, талибы охраняют эти объекты, однако из-за экономического кризиса от ЮНЕСКО требуется срочная помощь по восстановлению исторических мест. Кассар согласился с необходимостью восстановления и заверил, что ЮНЕСКО готова оказать поддержку в этом вопросе.