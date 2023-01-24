Мониторинг ОПЕК+ может рекомендовать сохранить текущий план по добыче нефти

Мониторинговый комитет ОПЕК+ на встрече 1 февраля, скорее всего, рекомендует альянсу сохранить текущий план по добыче нефти. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам источников агентства, мониторинг ОПЕК+ рассмотрит на заседании экономические прогнозы, в частности, по инфляции и обсудит ситуацию в экономике Китая в связи со снятием коронавирусных ограничений.

В мониторинговый комитет входят восемь стран из 23 участвующих в соглашении ОПЕК+. Это Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир, Венесуэла и Казахстан. Мониторинг ОПЕК+, в случае консенсуса, вынесет рекомендацию по дальнейшему плану по добыче нефти, а также может при необходимости созвать общую министерскую встречу альянса.

Страны - участницы соглашения ОПЕК+ на встрече 5 октября договорились о сокращении добычи на 2 млн баррелей в сутки с ноября, а также продлили сделку до конца 2023 года. За базу для отсчета сокращения добычи нефти взяты квоты в рамках сделки ОПЕК+ по состоянию на август 2022 года. В опубликованном по итогам встречи коммюнике тогда отмечалось, что решение о снижении производства принято с учетом неопределенностей как в мировой экономике, так и на нефтяном рынке. На заседании 4 декабря страны альянса решили сохранить действующий план по добыче нефти.