Финляндия решила поставить на паузу переговоры по вступлению в НАТО

Следует поставить на паузу переговоры Финляндии и Швеции с Турцией по вступлении в НАТО, с таким предложением выступил премьер-министр Финляндии Пекка Хаависто, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Необходим тайм-аут, прежде чем мы вернемся к трехсторонним переговорам и посмотрим, где мы окажемся, когда осядет пыль после нынешней ситуации, поэтому пока не следует делать никаких выводов", - сказал он.

Политик решил взять перерыв на пару недель после того, как в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана у посольства Турции.