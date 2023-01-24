https://news.day.az/world/1531360.html В России перевернулся автобус с пассажирами - ВИДЕО
В России перевернулся автобус с пассажирами - ВИДЕО
На трассе в Ленинградской области рейсовый автобус потерял управление, съехал в кювет и перевернулся. Кадры с места ДТП оказались в распоряжении РЕН-ТВ, передает Day.Az.
В этот момент, помимо водителя, в салоне находились 15 пассажиров. Чтобы вызволить их из машины, понадобилась помощь спасателей.
Большинство людей врачи осмотрели на месте. Госпитализация понадобилась троим, двое из них - в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, причиной аварии могли стать плохие погодные условия.
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