В России перевернулся автобус с пассажирами

На трассе в Ленинградской области рейсовый автобус потерял управление, съехал в кювет и перевернулся. Кадры с места ДТП оказались в распоряжении РЕН-ТВ, передает Day.Az.

В этот момент, помимо водителя, в салоне находились 15 пассажиров. Чтобы вызволить их из машины, понадобилась помощь спасателей.

Большинство людей врачи осмотрели на месте. Госпитализация понадобилась троим, двое из них - в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, причиной аварии могли стать плохие погодные условия.